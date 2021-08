La Senatrice al Prefetto: “Carenza personale in ospedale, leso diritto alla salute” (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) La Senatrice Luisa Angrisani de ‘L’Alternativa c’è’ ha inviato al Prefetto di Salerno Francesco Russo una lettera attraverso la quale elenca “le criticità di personale ed assistenza al Presidio Ospedaliero di Sarno”. Angrisani (foto a lato) scrive: “Segnalo la grave situazione in cui versa l’assistenza dell’emergenza- urgenza presso il Presidio ospedaliero ‘Martiri del Villa Malta’ di Sarno. Il direttore sanitario Rocco Calabrese, vista la grave Carenza di personale medico in servizio più volte segnalata dallo stesso all’Asl Salerno, presso i reparti di medicina e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) LaLuisa Angrisani de ‘L’Alternativa c’è’ ha inviato aldi Salerno Francesco Russo una lettera attraverso la quale elenca “le criticità died assistenza al Presidio Ospedaliero di Sarno”. Angrisani (foto a lato) scrive: “Segnalo la grave situazione in cui versa l’assistenza dell’emergenza- urgenza presso il Presidio ospedaliero ‘Martiri del Villa Malta’ di Sarno. Il direttore sanitario Rocco Calabrese, vista la gravedimedico in servizio più volte segnalata dallo stesso all’Asl Salerno, presso i reparti di medicina e ...

Ultime Notizie dalla rete : Senatrice Prefetto Sarno, criticità al Pronto Soccorso dell'ospedale: Sos al prefetto Sarno . Criticità di personale ed assistenza la Presidio Ospedaliero di Sarno. Dopo la nota stampa di ieri, la senatrice Luisa Angrisani de 'L'Alternativa c'è' ha inviato al Prefetto di Salerno una nuova missiva per evidenziare 'la grave situazione in cui versa l'assistenza dell'emergenza - urgenza presso il ...

