La riforma Cartabia accontenta tutti al governo | ma per me non fa l’interesse del Paese

(Di martedì 3 agosto 2021) di Raffaele Vairo Le trattative sulladel sistema giustizia si sono concluse con la parziale vittoria di tutte le forze politiche che fanno parte della maggioranza. Ognuna ha cantato vittoria per aver portato a casa un qualche risultato che, però, non coincide consupremo delche, come è facile immaginare, si aspettava ben altro risultato. Invece, i partiti diconsiderano le trattative come una partita di calcio, uno sport elevato al vertice della gerarchia dei valori costituzionali. Al di sopra della cultura, del diritto alla salute e della stessa giustizia, che si vuole manifestamente ...

Dopo contrasti, scontri, mediazioni, e appelli alla compattezza, alla fine, la fiducia sullaieri notte è arrivata: 462 sì, 55 no e un astenuto al primo articolo; 458 sì e 46 no al ...Per Gratteri, 'è proprio la struttura dell'improcedibilità il peccato originale di questa cosiddetta'. Secondo il procuratore, 'l'improcedibilità non velocizza' i processi, 'anzi li ...La Camera dei deputati ha dato l'ok a entrambi i voti di fiducia posti dal governo sul disegno di legge di riforma del processo penale. Ha prima approvato l'articolo 1 con 462 sì, 55 no e un astenuto.Riforma giustizia Cartabia, doppio ok voto fiducia alla Camera con 458 Sì: diretta video streaming. Stasera il voto finale e l'invio al Senato ...