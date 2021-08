La Regione Lazio sotto attacco sospende le prenotazioni dei vaccini (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "La campagna vaccinale va avanti, è solo sospesa la prenotazione fino a nuovo ordine". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo l'attacco hacker al portale utilizzato per la gestione. "Ci sono stati tantissimi attacchi anche la scorsa notte" ha aggiunto smentendo che sia stata avanzata una richista di riscatto. "È solo un'ipotesi investigativa che nasce dal fatto che questo genere di cyber attacchi prelude appunto a una richiesta di riscatto o alla vendita all'asta dei codici sulle dark room" Il cyber-attacco che ha colpito il portale della Regione ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "La campagna vaccinale va avanti, è solo sospesa la prenotazione fino a nuovo ordine". Lo ha annunciato il presidente della, Nicola Zingaretti, dopo l'hacker al portale utilizzato per la gestione. "Ci sono stati tantissimi attacchi anche la scorsa notte" ha aggiunto smentendo che sia stata avanzata una richista di riscatto. "È solo un'ipotesi investigativa che nasce dal fatto che questo genere di cyber attacchi prelude appunto a una richiesta di riscatto o alla vendita all'asta dei codici sulle dark room" Il cyber-che ha colpito il portale della...

