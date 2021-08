La procuratrice di New York: “Il governatore Andrew Cuomo ha molestato diverse donne” (Di martedì 3 agosto 2021) Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Sono le conclusioni a cui giunta l’indagine lanciata dalla procura generale di New York. L’accusa arriva direttamente dalla procuratrice generale dello stato di NY, Letitia James, che ha convocato una conferenza stampa dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori. Già nel marzo scorso una sua assistente, Alyssa McGrath, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Ildi New, hasessualmentee si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Sono le conclusioni a cui giunta l’indagine lanciata dalla procura generale di New. L’accusa arriva direttamente dallagenerale dello stato di NY, Letitia James, che ha convocato una conferenza stampa dopo chegiorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori. Già nel marzo scorso una sua assistente, Alyssa McGrath, aveva ...

