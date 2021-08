La prevenzione comincia da scuola | in Lombardia tamponi gratis dai 6 ai 13 anni

(Di martedì 3 agosto 2021) Ripresa dell'attività scolastica in presenza, in tutta sicurezza: è questo il claim di Regioneche accompagna l'approvazione della delibera che estenderà, a partire dal 23 agosto, l'offerta ...

Advertising

nunwannabe : @GMN37297508 @albertorinaldo @matteosalvinimi Si. Apri un libro di biologia, poi uno di chimica. Comincia da quelli… - tgamox : @Cocci1309 io ho avuto la netta percezione contraria tra i miei conoscenti, sicuri della prevenzione lo hanno fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : prevenzione comincia

BresciaToday

Specie con il presentarsi e il diffondersi delle varianti, un'attività di questo tipo può rivelarsi fondamentale sulla strada del controllo e della'. L'attività di testing tra i 14 e i 19 ...Dopo l'emergenza, per i sindaci,la prima conta dei danni. "La situazione al momento è ...in Provincia di Chieti dove ce n'è maggior bisogno e investa risorse maggiori in tema di. ...La delibera di Regione Lombardia prevede due test antigenici al mese da effettuare nelle farmacie aderenti. Si comincia il 23 agosto Test antigenici rapidi anche alla fascia 6-13 anni. Lo ha previsto ...La notizia è stata annunciata dalla vicepresidente Moratti: dal 23 agosto due tamponi gratuiti ogni mese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni ...