La nuova vita di Jacobs: corteggiato dagli sponsor e dalla Carlucci per “Ballando con le stelle” (Di martedì 3 agosto 2021) I conti in tasca a Marcell Jacobs medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. La Gazzetta fa qualche conticino e i 180mila euro lordi (poco più di 100 netti) sembrano poca roba rispetto a tutto quel che arriverà nella vita dell’atleta italiano. La Rai lo cerca, Milly Carlucci lo vuole partecipante – non ospite – di “Ballando con le stelle” per dieci puntate. Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha avviato il corteggiamento, e non soltanto loro. Potrà rinegoziare il contratto con la Nike che è in scadenza 2022. E potrà chiedere soldi per i meeting. Ricorda la Gazzetta che se Bolt ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) I conti in tasca a Marcellmea d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. La Gazzetta fa qualche conticino e i 180mila euro lordi (poco più di 100 netti) sembrano poca roba rispetto a tutto quel che arriverà nelladell’atleta italiano. La Rai lo cerca, Millylo vuole partecipante – non ospite – di “con le” per dieci puntate. Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha avviato il corteggiamento, e non soltanto loro. Potrà rinegoziare il contratto con la Nike che è in scadenza 2022. E potrà chiedere soldi per i meeting. Ricorda la Gazzetta che se Bolt ...

Advertising

carlaruocco1 : OGGI SI VOTA PER IL NUOVO #Statuto DEL #MOVIMENTO5STELLE! Stiamo vivendo una nuova importantissima tappa per il M5… - daymelloreal : Attenzione ?? - RollingStoneita : Il nuovo album di @Damonalbarn è una meditazione sulla natura, la vita e la morte scritta cercando di tradurre in n… - JustLikeBlairW : RT @itsmepolaa: spoiler himym - - - tuttx dicono che ted ha fatto gesti romantici per robin, è andato fino a LA per cercare il suo medaglio… - EmmanuelPanizzo : RT @repubblica: Sponsor, meeting e social, la nuova vita di Jacobs padrone dei 100 metri -