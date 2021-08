La nuova presidenza dell’Iran inizia con un processo in Svezia che riguarda anche Ebrahim Raisi (Di martedì 3 agosto 2021) E’ il 9 novembre 2019, il cittadino iraniano Hamid Noury è in volo verso Stoccolma per un viaggio di piacere, ma appena atterra all’aeroporto di Arlanda e mette piede sul suolo svedese viene arrestato. Quando invece dei suoi parenti si è trovato ad attenderlo la polizia, la mente deve essergli andata ai tempi in cui era il braccio destro del procuratore nella prigione di Gohardasht a Karaj, quaranta chilometri ad est della capitale Teheran. Era l’estate del 1988, quella di un massacro. Migliaia di oppositori politici vengono prelevati dalle loro celle e portati di fronte alla “commissione della morte” per essere poi giustiziati senza processo e senza possibilità di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) E’ il 9 novembre 2019, il cittadino iraniano Hamid Noury è in volo verso Stoccolma per un viaggio di piacere, ma appena atterra all’aeroporto di Arlanda e mette piede sul suolo svedese viene arrestato. Quando invece dei suoi parenti si è trovato ad attenderlo la polizia, la mente deve essergli andata ai tempi in cui era il braccio destro del procuratore nella prigione di Gohardasht a Karaj, quaranta chilometri ad est della capitale Teheran. Era l’estate del 1988, quella di un massacro. Migliaia di oppositori politici vengono prelevati dalle loro celle e portati di fronte alla “commissione della morte” per essere poi giustiziati senzae senza possibilità di ...

CesareInvictus : RT @contropiano: Il Perù entra in una fase politica complicata. Quale strategia adotteranno gli Stati Uniti? La destra agirà con intelligen… - d_essere : Green pass nei locali, ristoratori veneti lanciano una raccolta firma per dire No. “raccolta/firme onlinesu… - laquila1927fm : ?? | NUOVA PRESIDENZA L'Aquila 1927 FMcomunica il cambio di guida societaria. Al timone ci sarà #LorenzoPinto mentr… - dunvkirk : Parlo da judoka così almeno vi tacete una buona volta: chi ha tolto i finanziamenti a noi non è il calcio, ma chi s… - Mauallegro : @Up_78erailmio @faberskj @albertotanas Angelo vatti a leggere cosa sembrerebbe successo veramente, pare che Laporta… -