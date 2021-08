“La maledizione del nome” | Elena Torre presenta il libro in Toscana

(Di martedì 3 agosto 2021) SERAVEZZA – Mercoledì 4 agosto alle 18,30 la scrittricesarà ospite all’undicesima edizione dell’Aperitivo Mediceo di Seravezza, la manifestazione che si svolge ogni mercoledì fino al 18 Agosto e coniuga i sapori dellaalla musica e la cultura. Are l’incontro Fabrizio Diolaiuti con interventi musicali di Dino Mancino.presenterà Ladeledito da Castelvecchi Editore il suo nuovo avvincente romanzo.torna in libreria dopo una pausa di quattro anni. I ...

Advertising

nerdassgems : La maledizione del servizio madonna madonna #Volleyball - unabellezza : ci siamo sbloccati dalla maledizione del primo giorno #GiochiOlimpici - tivedoserenaama : Pienissima un compleanno a settimana in ufficio con corredo di messaggio whatsapp “partecipi al regalo a giammaria”… - rick_orso : Euroleague Story 2002/03: termina la maledizione europea del Barça, mentre la stella di Bodiroga brilla sempre di p… - mcarniglia20 : Euroleague Story 2002/03: termina la maledizione europea del Barça, mentre la stella di Bodiroga brilla sempre di p… -

Ultime Notizie dalla rete : maledizione del

... a Enoshima i due atleti - lui delle Fiamme Gialle e leiCircolo Aniene - regalano ai colori ... Un oro che interrompe oltretutto una specie diper la vela azzurra: dopo la delusione ...... la qualificazione agganciata all'ultimo momento in CoppaMondo. Tre diagonali, non quattro per ... battendo laolimpica al quarto tentativo. Ora la fine è perfetta. Leggendaria. ...Giampaolo Pazzini ha rilasciato una lunga dichiarazione a Tuttosport, toccando anche il tema Giroud e la maledizione della 9 Giampaolo Pazzini ha rilasciato una lunga dichiarazione a Tuttosport, tocca ...Il velista trentino, con Caterina Banti, ha fatto il vuoto nella Nacra 17. «Viviamo un’emozione grandissima, qui in Giappone un campo di regata ideale» ...