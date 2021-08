La guerra sul ddl Zan | spunta la mossa Renzi - Salvini

Advertising

ilfoglio_it : La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da… - JacopoDini1 : RT @goffratura: Allora, questa è una guerra e ha un tasso di mortalità per cui non possiamo rischiare. Ma quando mai in guerra il tasso di… - SamueleMurtinu : RT @ilfoglio_it: La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da @DanieleRaineri e @… - marilenamafe : RT @ilfoglio_it: La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da @DanieleRaineri e @… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da @DanieleRaineri e @… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra sul

Il Tempo

... e qualche ora fa è salitocarro anche il leaker CharlieIntel, da sempre molto affidabile ...secondo alcuni rumor dovrebbe chiamarsi Vanguard e riportarci nel periodo storico della seconda...Può sembrare strano ma sulla questione si sta creando, come sottolinea Tpi , un asse tra Lega e Iv, con il partito guidato da Matteo Renzi che è tornato alla caricaddl Zan chiedendo una sua ...Il più grande gruppo navale britannico della storia si ostenta nell’Indo-Pacifico in veste anglo-americana. Il rilancio della Marina sostanzia lo slogan della Global Britain. ‘It’s a Long Way to Tippe ...In una nota Iv chiede di approvare subito il ddl Zan così da non trascinarlo “sfinito in autunno", con il rischio che cada nel dimenticatoio ...