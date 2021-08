La guerra che era segreta (Di martedì 3 agosto 2021) Il problema dell’attacco da parte dell’Iran contro la nave commerciale Mercer Street nello Stretto dell’Oman è tecnico e assieme anche politico. Come sappiamo, Israele e l’Iran sono impegnati dal maggio 2019 in una guerra discreta in mare fatta di attacchi reciproci a navi legate in modo anche debole ai due paesi. Un colpo da una parte, un colpo dall’altra, ogni poche settimane. Israele attacca una petroliera iraniana che trasporta greggio verso la Siria in violazione delle sanzioni internazionali, l’Iran attacca una nave commerciale che in qualche modo è legata a interessi israeliani – basta che un armatore sia cittadino israeliano e questo legittima l’azione – e così ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) Il problema dell’attacco da parte dell’Iran contro la nave commerciale Mercer Street nello Stretto dell’Oman è tecnico e assieme anche politico. Come sappiamo, Israele e l’Iran sono impegnati dal maggio 2019 in unadiscreta in mare fatta di attacchi reciproci a navi legate in modo anche debole ai due paesi. Un colpo da una parte, un colpo dall’altra, ogni poche settimane. Israele attacca una petroliera iraniana che trasporta greggio verso la Siria in violazione delle sanzioni internazionali, l’Iran attacca una nave commerciale che in qualche modo è legata a interessi israeliani – basta che un armatore sia cittadino israeliano e questo legittima l’azione – e così ...

