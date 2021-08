La crisi politica del Libano ad un anno dall’esplosione di Beirut

Advertising

fffitalia : La violenta grandinata con chicchi giganti avvenuta ieri in Friuli, nel pordenonese, ha causato danni enormi nei ce… - xblunotte : RT @AugustoMinzolin: Nel semestre bianco ci saranno grosse dispute muscolari tra i partiti, ma nessuna crisi di governo.I veri giochi li ve… - GabrieleEliaCsm : RT @AugustoMinzolin: Nel semestre bianco ci saranno grosse dispute muscolari tra i partiti, ma nessuna crisi di governo.I veri giochi li ve… - RollingStoneita : Ecco i paesi dove devi andare per sopravvivere alla crisi climatica #3agosto - pietro30199674 : RT @AugustoMinzolin: Nel semestre bianco ci saranno grosse dispute muscolari tra i partiti, ma nessuna crisi di governo.I veri giochi li ve… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi politica

... amplificati da un'economia al collasso, dall'instabilitàe dalla pandemia da Covid - 19. ...dalle conseguenze delle esplosioni nel peggior momento possibile - nel mezzo di una devastante...'Dopo l'esplosione, il Libano è in caduta libera alle prese con una tripla: economica,e per la pandemia Covid - 19. Questo minaccia di rendere quasi ogni bambino in Libano vulnerabile e bisognoso di aiuto": lo ha dichiarato Ted Chaiban, direttore regionale ...Roma, 3 ago. (askanews) - Un lotto di vaccini Sinovac inviato dalla Cina viene scaricato all'aeroporto di Tunisi per sostenere la campagna ...Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, si era battuto per le terapie domiciliari poi rivelatesi spesso provvidenziali e anche per questo aveva ingiustamente ...