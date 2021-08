‘La clinica per rinascere’, la storia di Maria Elena: pesava ben 252 kg, com’è cambiata (Di martedì 3 agosto 2021) Tra le storie de ‘La clinica per rinascere’ è davvero impossibile non ricordarci di quella di Maria Elena: la donna pesava ben 252 kg, com’è cambiata. Sulla stessa scia di ‘Vite al Limite’, anche ‘La clinica per rinascere’ racconta la storia di persone con gravissimi problemi di obesità. E che decidono, quindi, di rivolgersi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 3 agosto 2021) Tra le storie de ‘Laperè davvero impossibile non ricordarci di quella di: la donnaben 252 kg,. Sulla stessa scia di ‘Vite al Limite’, anche ‘Laperracconta ladi persone con gravissimi problemi di obesità. E che decidono, quindi, di rivolgersi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lussurzesa, la cerbiatta sopravvissuta ai roghi in Sardegna. In clinica a Oristano ha le zampe carbonizzate, morta… - enpaonlus : La storia d’amore fra Arnold e Amelia: la femmina d’oca si è presentata da sola nella clinica veterinaria dove era… - previati64 : RT @valezuppina: È da Marica ora ma serve un posto singolo. Non ha chiamato nessuno per lo stallo e noi non possiamo pagarlo abbiamo già i… - GraziellaVespa : RT @valezuppina: È da Marica ora ma serve un posto singolo. Non ha chiamato nessuno per lo stallo e noi non possiamo pagarlo abbiamo già i… - AseroGiovanna : RT @valezuppina: È da Marica ora ma serve un posto singolo. Non ha chiamato nessuno per lo stallo e noi non possiamo pagarlo abbiamo già i… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La clinica Vaccino orale, al via i test in Israele: «Molto più resistente alle varianti» ilmattino.it