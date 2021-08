La Cina minaccia la Germania: chiarisca la missione navale nel Mar Cinese Meridionale (Di martedì 3 agosto 2021) La fregata della Deutsche Marine “Bayern” è partita ieri, lunedì 2 agosto, alla volta dell’Estremo Oriente in una crociera operativa che la porterà anche nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. L’unità, salpata da Wilhelmshaven, attraverserà il Mediterraneo e poi attraverso il canale di Suez arriverà a Gibuti. Da lì il viaggio proseguirà verso l’Indopacifico InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 agosto 2021) La fregata della Deutsche Marine “Bayern” è partita ieri, lunedì 2 agosto, alla volta dell’Estremo Oriente in una crociera operativa che la porterà anche nelle acque contese del Mar. L’unità, salpata da Wilhelmshaven, attraverserà il Mediterraneo e poi attraverso il canale di Suez arriverà a Gibuti. Da lì il viaggio proseguirà verso l’Indopacifico InsideOver.

