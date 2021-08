La Casa di Carta 5, il trailer del gran finale (Di martedì 3 agosto 2021) “La Casa di Carta – trailer. Arrendersi non fa parte del piano”. Poche parole ed un hastag – #LCDP5 – LA Casa SI Carta 5. Comincia così sull’account ufficiale di Netflix Italia la quinta e attesissima stagione de La Casa de papel, il titolo originale spagnolo, di quella che dopo 4 stagioni è diventata una vera e proprio serie di culto. Siamo alle battute finali e per vederle non manca molto: appuntamento al martedì 3 settembre, quando la piattaforma rilascerà la prima parte della stagione – composta di cinque puntate – della stagione che rivela il destino del gruppo guidato dal Professore ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 agosto 2021) “Ladi. Arrendersi non fa parte del piano”. Poche parole ed un hastag – #LCDP5 – LASI5. Comincia così sull’account ufficiale di Netflix Italia la quinta e attesissima stagione de Lade papel, il titolo originale spagnolo, di quella che dopo 4 stagioni è diventata una vera e proprio serie di culto. Siamo alle battute finali e per vederle non manca molto: appuntamento al martedì 3 settembre, quando la piattaforma rilascerà la prima parte della stagione – composta di cinque puntate – della stagione che rivela il destino del gruppo guidato dal Professore ...

