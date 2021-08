Juventus, visite al J Medical per Bonucci, Bernardeschi e Chiesa (Di martedì 3 agosto 2021) visite mediche in corso, in casa Juve, per i giocatori reduci dallo strepitoso Europeo disputato con l’Italia e culminato con la vittoria finale contro l’Inghilterra. Nella mattinata di oggi, infatti, Leonardo Bonucci con Federico Bernardeschi e Federico Chiesa, si sono recati al J Medical per sottoporsi ai test fisici di inizio stagione. Per loro, dopo le meritate vacanze, inizierà la preparazione in vista dell’avvio del prossimo campionato di Serie A. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021)mediche in corso, in casa Juve, per i giocatori reduci dallo strepitoso Europeo disputato con l’Italia e culminato con la vittoria finale contro l’Inghilterra. Nella mattinata di oggi, infatti, Leonardocon Federicoe Federico, si sono recati al Jper sottoporsi ai test fisici di inizio stagione. Per loro, dopo le meritate vacanze, inizierà la preparazione in vista dell’avvio del prossimo campionato di Serie A. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus visite Juve, l'entusiasmo dei tifosi per i nazionali: ma in bolla niente autografi né selfie Mattinata di visite mediche alla Continassa, con la sfilata al J Medical dei sette ultimi nazionali di rientro dalle vacanze, i bianconeri che sono arrivati fino in fondo all'Europeo e in Coppa America, ma anche ...

Bernardeschi, cinque mesi per tenersi la Juve F ederico Bernardeschi è arrivato ieri al JMedical, dove ha sostenuto le visite di rito per poi ... quella che chiede Bernardeschi, che non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus. Vuole restare ...

Juve, l’entusiasmo dei tifosi per i nazionali: ma in bolla niente autografi né selfie La Gazzetta dello Sport LIVE TJ - Bonucci, Chiesa e Bernardeschi arrivano al JMedical La Juventus accoglie 3 campioni d'Europa: Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi sono infatti arrivati al JMedical per le visite pre stagione di rito. Dopo le visite, i 3 nazionali ...

Calciomercato Juventus, ufficiale l’arrivo dell’attaccante: sarà addio? Calciomercato Juventus, la società bianconera ha ufficializzato l'arrivo della nuova punta per questa stagione: che ne sarà di lui?

