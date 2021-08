Juventus, tegola per Allegri: si ferma il centrocampista (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie in casa Juventus: Adrien Rabiot, infatti, si è fermato a causa di un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Gli esami strumentali, effettuati quest’oggi, avrebbero evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La Juventus valuterà le condizioni del centrocampista francese tra dieci giorni: Rabiot dovrebbe stare fermo, secondo le prime ipotesi, almeno tre settimane. La gara d’esordio in campionato ad Udine, quindi, è a rischio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie in casa: Adrien Rabiot, infatti, si èto a causa di un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Gli esami strumentali, effettuati quest’oggi, avrebbero evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lavaluterà le condizioni delfrancese tra dieci giorni: Rabiot dovrebbe stare fermo, secondo le prime ipotesi, almeno tre settimane. La gara d’esordio in campionato ad Udine, quindi, è a rischio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

