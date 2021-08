Juventus, si ferma Rabiot: lesione di basso grado del retto femorale (Di martedì 3 agosto 2021) Si ferma centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Il francese, a causa di un problema muscolare accusato al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una “lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Sicentrocampista dellaAdrien. Il francese, a causa di un problema muscolare accusato al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una “didel muscolodella coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. SportFace.

Advertising

tuttosport : #Juventus, si ferma #Rabiot: esami per stabilire i tempi di recupero ?? - sportface2016 : #Juventus, #Rabiot costretto a fermarsi: lesione di basso grado del retto femorale - tcm24com : Juventus, si ferma Rabiot per un problema muscolare #rabiot #juventus - Mammt21272087 : RT @Smgii1908: La Juventus è ferma, le 3 del sud annaspano, Milan e Atalanta fanno acquisti da piazzamenti... Avevamo in mano altri 2 scude… - DoppioGiallo : Poche cose sono sicure nella vita e tra queste c'è #Isco accostato alla #Juventus. Dalla Spagna è trapelata questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ferma Juventus, si ferma Rabiot: esami per stabilire i tempi di recupero TORINO - Giornata di lavoro per la Juventus , con le visite per gli ultimi giocatori rientrati a Torino dopo gli impegni estivi con le Nazionali e le successive vacanze nel centro polispecialistico dell'Allianz Stadium. Ad eccezione ...

Juventus, si ferma Rabiot: le condizioni del francese Juventus, tegola per Massimiliano Allegri: si ferma Adrien Rabiot. Le condizioni del centrocampista francese Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, la società bianconera ...

Juventus, si ferma Rabiot: esami per stabilire i tempi di recupero Tuttosport Juventus, si ferma Rabiot: esami per stabilire i tempi di recupero In mattinata il centrocampista francese è stato visitato presso il J Medical per un problema muscolare rimediato nell'allenamento di ieri ...

Juventus, si ferma Rabiot: le condizioni del francese Juventus, tegola per Massimiliano Allegri: si ferma Adrien Rabiot. Le condizioni del centrocampista francese Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, la società bianconera h ...

TORINO - Giornata di lavoro per la, con le visite per gli ultimi giocatori rientrati a Torino dopo gli impegni estivi con le Nazionali e le successive vacanze nel centro polispecialistico dell'Allianz Stadium. Ad eccezione ..., tegola per Massimiliano Allegri: siAdrien Rabiot. Le condizioni del centrocampista francese Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della, la società bianconera ...In mattinata il centrocampista francese è stato visitato presso il J Medical per un problema muscolare rimediato nell'allenamento di ieri ...Juventus, tegola per Massimiliano Allegri: si ferma Adrien Rabiot. Le condizioni del centrocampista francese Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, la società bianconera h ...