Juventus, si ferma Rabiot: le condizioni del francese (Di martedì 3 agosto 2021) Juventus, tegola per Massimiliano Allegri: si ferma Adrien Rabiot. Le condizioni del centrocampista francese Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, la società bianconera ha comunicato le condizioni di Adrien Rabiot, che ha riportato un problema muscolare. Di seguito il comunicato del club. «Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021), tegola per Massimiliano Allegri: siAdrien. Ledel centrocampistaAttraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della, la società bianconera ha comunicato ledi Adrien, che ha riportato un problema muscolare. Di seguito il comunicato del club. «, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo ...

Advertising

Mammt21272087 : RT @Smgii1908: La Juventus è ferma, le 3 del sud annaspano, Milan e Atalanta fanno acquisti da piazzamenti... Avevamo in mano altri 2 scude… - DoppioGiallo : Poche cose sono sicure nella vita e tra queste c'è #Isco accostato alla #Juventus. Dalla Spagna è trapelata questa… - mister_ricci : Tranquilli dai, col Super Managerone di questa grandissima MINCHIA (Arrivabene) non ci ferma nessuno ??… - CorkScrew12 : RT @Smgii1908: La Juventus è ferma, le 3 del sud annaspano, Milan e Atalanta fanno acquisti da piazzamenti... Avevamo in mano altri 2 scude… - YBah96 : RT @Smgii1908: La Juventus è ferma, le 3 del sud annaspano, Milan e Atalanta fanno acquisti da piazzamenti... Avevamo in mano altri 2 scude… -