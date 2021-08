(Di martedì 3 agosto 2021)è nel mirino della. Secondo calciomercato.com, la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane: 16 milioni di euro sono già stati messi sul piatto. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Rabiot si ferma in Nazionale:rme centrocampo per Pirlo Udinese De Paul resta a gennaio; Marino allontanae Inter L’Inter vince contro il Bologna, il riepilogo della 10^ giornata di Serie A DSpagna: sfida PSG-per ...

Advertising

forumJuventus : ?? [GdS] Juve, ecco l'idea per la difesa ?? Cedere Demiral e Rugani per arrivare a Milenkovic ??… - zazoomblog : Juventus Milenkovic sempre più vicino alla corte bianconera - #Juventus #Milenkovic #sempre #vicino - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Juventus, colpo Milenkovic: Demiral sblocca l’affare #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRonaldo ?? htt… - TuttoJuve24 : ?? #Juventus, colpo Milenkovic: Demiral sblocca l’affare #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL… - AConan_Doyle : @eleonora_trotta @juventusfc @acffiorentina @calciomercatoit Buongiorno, concordiamo. Anche perché la Juventus non… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milenkovic

IDEAPER IL DOPO DEMIRAL - Quella di ieri è stata una giornata molto importante per il futuro del centrale turco: laha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. L'...Nel caso in cui riuscisse a svincolarsi, lae l'Inter sarebbero pronte a offrirgli un ... La Fiorentina considera il ritorno di Nastasic dallo Schalke 04 per sostituire il partente. ...C'è anche la Juventus su Nikola Milenkovic, difensore in uscita dalla Fiorentina. La valutazione del serbo è di circa 16 milioni di euro ...Merih Demiral è sempre più vicino all’Atalanta: il difensore turco è prossimo a lasciare la Juve. C’è il sostituto L’Atalanta ha chiesto ufficialmente Merih Demiral alla Juventus: accordo per il prest ...