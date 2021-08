Juventus, domani è il giorno di Kaio Jorge: atteso a Torino (Di martedì 3 agosto 2021) Kaio Jorge è pronto per l’arrivo alla Juve. L’attaccante brasiliano è atteso domani a Torino e sarà a disposizione di Allegri La Juventus è in attesa dell’arrivo di Kaio Jorge a Torino. L’attaccante brasiliano arriverà domani in aereo per conoscere la città e ambientarsi, la dirigenza bianconera spera di averlo presto a disposizione. Kaio Jorge potrebbe essere un’ottima freccia nell’arco di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, ormai alle porte. Nei prossimi giorni il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)è pronto per l’arrivo alla Juve. L’attaccante brasiliano èe sarà a disposizione di Allegri Laè in attesa dell’arrivo di. L’attaccante brasiliano arriveràin aereo per conoscere la città e ambientarsi, la dirigenza bianconera spera di averlo presto a disposizione.potrebbe essere un’ottima freccia nell’arco di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, ormai alle porte. Nei prossimi giorni il ...

Advertising

Glongari : #Atalanta potrebbe già arrivare domani la chiusura dell’affare #Demiral con la #Juventus. Nelle prossime ore il… - GoalItalia : Kaio Jorge sta per raggiugere la Juventus ???? L'arrivo è previsto per domani ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani - SasolAle : RT @NicoSchira: E ora con il tesoretto derivante dalla cessione di Merih #Demiral dall’#Atalanta, la #Juventus domani può tornare alla cari… - ArturoDb72 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani -