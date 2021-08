Juventus, al Trofeo Gamper ci sarà anche Ronaldo (Di martedì 3 agosto 2021) Domenica sera andrà in scena Barcellona-Juventus per il Trofeo Gamper Nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha potuto riabbracciare i Nazionali vincitori dell’Europeo e quelli di rientro dalla Copa America. La rosa, che sta svolgendo la preparazione alla Continassa, è finalmente al completo e anche Paulo Dybala ha potuto lavorare con il gruppo, avendo smaltito il lieve affaticamento muscolare occorsogli negli ultimi allenamenti di settimana scorsa. LEGGI anche: Calciomercato Juventus, da Romero a Demiral: si scalda l’asse Torino-Bergamo La prossima uscita ufficiale della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 3 agosto 2021) Domenica sera andrà in scena Barcellona-per ilNella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha potuto riabbracciare i Nazionali vincitori dell’Europeo e quelli di rientro dalla Copa America. La rosa, che sta svolgendo la preparazione alla Continassa, è finalmente al completo ePaulo Dybala ha potuto lavorare con il gruppo, avendo smaltito il lieve affaticamento muscolare occorsogli negli ultimi allenamenti di settimana scorsa. LEGGI: Calciomercato, da Romero a Demiral: si scalda l’asse Torino-Bergamo La prossima uscita ufficiale della ...

Advertising

forumJuventus : ?? Trofeo Gamper Barça-Juve ??? Il match sarà visibile in diretta su Sky ?? - ZZiliani : COMUNICATO “#Juventus FC si complimenta con #Jacobs per la vittoria alle Olimpiadi ma ricorda che ieri un’altra por… - romeoagresti : I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a T… - davideinno85 : RT @forumJuventus: ?? Trofeo Gamper Barça-Juve ??? Il match sarà visibile in diretta su Sky ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? -