Johnny Depp vince la causa: Amber Heard ha mentito a proposito della sua donazione? (Di martedì 3 agosto 2021) Johnny Depp ha vinto la causa contro l'ex moglie e ora piò costringere l'ACLU a rivelare l'effettivo importo della donazione di Amber Heard, la quale aveva promesso di donare metà del suo accordo di divorzio. Johnny Depp ha ufficialmente vinto una sentenza legale e un giudice di New York costringerà l'American Civil Liberties Union (ACLU) a rivelare quanti soldi l'ex moglie dell'ex star di Animali fantastici, Amber Heard, ha effettivamente donato all'organizzazione dopo aver promesso di destinare al gruppo ...

