Jasmine Carrisi ha il Covid, l'annuncio via social e le parole di Albano (Di martedì 3 agosto 2021) Jasmine Carrisi è positiva al Covid. l'annuncio arriva via social dalla stessa giovanissima cantante figlia d'arte. "Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una mer*a, sto malissimo. Però passerà, spero presto". Dopo l'annuncio di Jasmine, anche suo padre, Albano Carrisi ha rotto il silenzio a riguardo. Ha dato qualche informazione in più rispetto alle condizioni di salute della figlia che adesso si trova chiaramente isolata ed ha colto l'occasione per dire la sua sulla vaccinazione e ...

