"Jacobs andrà negli Usa? Sì, ma solo per incontrare il padre", dice il suo manager (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "Io ho il controllo su Marcell non ancora su Nicole (Daza, la fidanzata, ndr), comunque, è vero, faranno dei periodi in America perché Marcell ha riallacciato i rapporti con il padre dopo 15 anni. America sì anche perché una parte di Marcell è anche lì. Comunque la vita sportiva di Marcell sarà solo italiana". È quanto afferma all'AGI, Marcello Magnani, manager di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, in merito a un possibile trasferimento di Marcell negli Stati Uniti annunciato dalla fidanzata Nicole Daza. Dopo tanti anni senza parlarsi, nella primavera scorsa il ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "Io ho il controllo su Marcell non ancora su Nicole (Daza, la fidanzata, ndr), comunque, è vero, faranno dei periodi in America perché Marcell ha riallacciato i rapporti con ildopo 15 anni. America sì anche perché una parte di Marcell è anche lì. Comunque la vita sportiva di Marcell saràitaliana". È quanto afferma all'AGI, Marcello Magnani,di Marcell, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, in merito a un possibile trasferimento di MarcellStati Uniti annunciato dalla fidanzata Nicole Daza. Dopo tanti anni senza parlarsi, nella primavera scorsa il ...

Advertising

LucaGiovagnoni : @prokofiev91 @AquilottoEddy A proposito, ha già detto che Jacobs è della Roma? Lo andrà a prendere a Fiumicino? ???? - 888sportquiz : +++ La nostra consueta diretta del martedì per preparare insieme i quiz su #Tokyo2020 andrà eccezionalmente in ond… - Black01312242 : Finalmente restano solo 6 mesi e poi questo signore,mattarella andrà via,che questi 6 mesi passino veloci alla #Jacobs #semestrebianco - Scass_andra : RT @GiorgioCMascion: I tre quotidiani sportivi senza neanche una riga sul pallone in prima pagina. Non so quante altre volte sia successo.… - Scass_andra : RT @AngeTaglieri88: Estate italiana ???? #Jacobs #Olympics #TokyoOlympics -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs andrà Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: getto del peso, Weir è in finale! ...con il doppio oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e immediatamente dopo di Marcell Jacobs ...Due coprirà i Giochi solo con 200 ore di diretta e dunque l'atletica sarà una degli eventi che andrà ...

Tokyo 2020, Banti e Tita medaglia sicura. Il ciclismo cerca il riscatto: le chance dell'Italia per il 3 agosto ... Tamberi: 'Jacobs caricato da me?' Ascolta: Podcast: Jacobs e Tamberi, il giorno più importante ... la sua finale, in cui lei non ci sarà perché si è fermata prima, andrà in scena tra le 6.05 e le 6.20 (...

"Jacobs andrà negli Usa? Sì, ma solo per incontrare il padre", dice il suo manager AGI - Agenzia Giornalistica Italia ...con il doppio oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e immediatamente dopo di Marcell...Due coprirà i Giochi solo con 200 ore di diretta e dunque l'atletica sarà una degli eventi che...... Tamberi: 'caricato da me?' Ascolta: Podcast:e Tamberi, il giorno più importante ... la sua finale, in cui lei non ci sarà perché si è fermata prima,in scena tra le 6.05 e le 6.20 (...