Jack Brooksbank | marito di Eugenie di York | scandalo sotto il sole di Capri?

(Di martedì 3 agosto 2021) Tranquillità questa sconosciuta. A casa Windsor non si fa in tempo a tirare un sospiro di sollievo per la momentanea “assenza” dalla scene di Harry e Meghan che subito arriva un’altra situazione bolllente da gestire, e decisamente imprevedibile. A far parlare di sé, questa volta, è Jack Brooksbank, marito di Eugenie di York, nipote della regina Elisabetta, paparazzato su un gozzo a largo di Capri in compagnia di alcune ragazze, ma senza la moglie, a casa con il figlioletto August, cinque mesi.