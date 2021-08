Italia-Serbia oggi pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo si avviano verso la conclusione: l’Italia della pallanuoto maschile torna ad essere protagonista nella fase ad eliminazione diretta, con la sfida dei quarti contro la Serbia in programma oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 11.20 Italiane. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ledisi avviano verso la conclusione: l’dellamaschile torna ad essere protagonista nella fase ad eliminazione diretta, con la sfida dei quarti contro lain, mercoledì 4 agosto, alle ore 11.20ne. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, ...

