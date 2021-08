Italia-Serbia oggi, orario Olimpiadi Tokyo volley femminile: tv, programma, streaming (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le azzurre dell’Italia femminile di volley torneranno in campo oggi contro la Serbia per il match dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Una sfida estremamente complicata per le ragazze di Davide Mazzanti che si sono complicate la vita con le ultime due partite del girone. Un remake della finale dei Mondiali 2018 vinti proprio dalle slave. Ovviamente le azzurre potranno giocarsi le loro carte anche se dovranno mettere in campo la migliore versione del loro gioco per puntare alle semifinali. Egonu e compagne hanno grande qualità ma, in particolare nelle ultime due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le azzurre dell’ditorneranno in campocontro laper il match dei quarti di finale delledi. Una sfida estremamente complicata per le ragazze di Davide Mazzanti che si sono complicate la vita con le ultime due partite del girone. Un remake della finale dei Mondiali 2018 vinti proprio dalle slave. Ovviamente le azzurre potranno giocarsi le loro carte anche se dovranno mettere in campo la migliore versione del loro gioco per puntare alle semifinali. Egonu e compagne hanno grande qualità ma, in particolare nelle ultime due ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Italia-Serbia vale un posto tra le prime quattro semifinaliste nel volley femminile. Appuntamento il 4 agosto, pron… - ItaliaTeam_it : Sarà Italia-Serbia ai quarti di finale! ????? Secondo nella Pool A, il Settebello tornerà in acqua mercoledì! ??… - Coninews : Sarà la Serbia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del torneo di pallavolo femminile di #Tokyo2020! Merco… - c4xrla : RT @pbignoranti: Ma in che senso domani c'è Italia-Serbia? Ma il tempo di riprenderci dalla botta di oggi no? - harrnope : RT @parallelecinico: Guardateli bene. Meritano solo elogi. Una squadra magnifica. Un gruppo di giocatori straordinari. Un allenatore che ha… -