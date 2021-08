Italia record del mondo nella prova di ciclismo su pista. La squadra va in finale (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto Italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale per l’oro delle Olimpiadi di Tokyo stabilendo il nuovo record del mondo della specialità in 3?42?.307. I quattro atleti hanno migliorato il precedente record dalla Danimarca in 3?44.672 che risaliva al 2020. All’Izu Veledrome, nella semifinale gli azzurri - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan - hanno fatto registrare un tempo migliore di quello della Nuova Zelanda. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartettono delladisuinseguimento ha ottenuto la qualificazione allaper l’oro delle Olimpiadi di Tokyo stabilendo il nuovodeldella specialità in 3?42?.307. I quattro atleti hanno migliorato il precedentedalla Danimarca in 3?44.672 che risaliva al 2020. All’Izu Veledrome,semigli azzurri - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan - hanno fatto registrare un tempo migliore di quello della Nuova Zelanda. La ...

