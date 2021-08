Italia - Francia: le foto dei quarti del basket alle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) Le emozioni dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyoo 2020. Di fronte l'Italia di Gallinari e la Francia di Tatum. Leggi su quotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Le emozioni deidi finale delledi Tokyoo 2020. Di fronte l'di Gallinari e ladi Tatum.

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ???? L’#Italia è la seconda squadra nella storia degli #Europei a vantare ben 5?? giocato… - gallinari8888 : ???? Sarà Italia-Francia. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Siamo rimaste in 8 e si alza il livello, martedì ci f… - LiaCapizzi : Post-it NON prendete impegni alle 10.20 (orario italiano) Si gioca LA partita, quarto di finale basket: Italia-Fr… - H0RIZVN : mi piange il cuore a vedere la differenza del punteggio tra italia e francia - Nerys__ : #Basketball #ItaliaFrancia Terzo quarto (-1’50)??LIVE?? ????Italia 51 ????Francia 62 @Italbasket… -