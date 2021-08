Italia Domani, online il portale per monitorare lo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Di martedì 3 agosto 2021) La spiegazione nei dettagli di obiettivi e voci di spesa, oltre alla possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di ogni progetto e le spese sostenute fino a quel momento. Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia hanno lanciato il portale ItaliaDomani.gov.it, il sito ufficiale dedicato a Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato attraverso i 191,5 miliardi destinati all’Italia in sovvenzioni e prestiti dal Recovery and Resilience Fund ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) La spiegazione nei dettagli di obiettivi e voci di spesa, oltre alla possibilità dilodidi ogni progetto e le spese sostenute fino a quel momento. Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia hanno lanciato il.gov.it, il sito ufficiale dedicato a, ildi, finanziato attraverso i 191,5 miliardi destinati all’in sovvenzioni e prestiti dal Recovery and Resilience Fund ...

