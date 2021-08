Italia - Argentina pallavolo maschile: Olimpiadi in diretta. Argentina avanti nel terzo set (Di martedì 3 agosto 2021) Italia - Argentina la sfida dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 . Gli azzurri si giocano l'accesso alla semifinale contro l'Albiceleste del volley. Una partita in cui partiamo da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)la sfida dei quarti di finale delledi Tokyo 2021 . Gli azzurri si giocano l'accesso alla semifinale contro l'Albiceleste del volley. Una partita in cui partiamo da ...

Advertising

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Federvolley : Il sorteggio ha decretato che sarà l’Argentina (@Voley_FeVA ) l’avversaria dell’Italia ???? nei quarti di finale del… - Eurosport_IT : ?? Questi i sorteggi dei quarti di finale: ???? Francia ?? Italia ???? ???? Slovenia ?? Germania ???? Stati Uniti ?? Spagna… - Ginevra_Styles_ : I one direction in sottofondo durante Italia Argentina me li meritavo - ArLetzop : RT @ComunidadNBArg: #Basketball #JuegosOlimpicos ???? Italia 54 ?? 64 ???? Francia • Final del 3r cuarto. #Tokyo2020 #Volleyball … -