Italia - Argentina 2 - 3. Pallavolo maschile fuori ai quarti delle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) Delusione per l' Italia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 . Lo scontro Italia - Argentina viene vinto dai sudamericani che volano in semifinale. Una gara in cui partiamo da favoriti, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Delusione per l'aidi finaledi Tokyo 2021 . Lo scontroviene vinto dai sudamericani che volano in semifinale. Una gara in cui partiamo da favoriti, ...

Advertising

Eurosport_IT : La nostra Olimpiade finisce qui ?? Un'Argentina tutto cuore batte al tie-break l'Italia che manca l'accesso alle se… - Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : C-H-E R-E-A-Z-I-O-N-E ??? Andiamoci a prendere il tie-break! ?? Italia-Argentina 2-2 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14)… - niccolab : Ma in fondo l'Argentina non è solamente l'Italia che non è stata chiamata da Raffaella Carrà a Carramba che Sorpres… - Cucciolina96251 : RT @tuttosport: L'#Argentina batte l'#Italia al quinto set: azzurri eliminati ai quarti -