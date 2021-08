Italbasket eliminata ai quarti | vince la Francia 84-75

(Di martedì 3 agosto 2021) Finisce il sogno olimpico dell’aidi finale dallache si impone per 84-75. A fare la differenza i campioni transalpini, come Gobert(22 punti), Fournier(21 punti), e Batum(15 punti), contro i quali nulla hanno potuto gli azzurri, nonostante le buone prove di Fontecchio( 23 punti) e Gallinari(21 punti).ai: come è andata la partita? Purtroppo la squadra di Sacchetti si deve arrendere allama esce dal campo tra gli applausi per il cuore e dimostrato durante tutto il torneo ...

Advertising

LALAZIOMIA : Tokyo 2020, doppia delusione per l’Italia: Italbasket fuori contro la Francia, Italvolley eliminata dall’Argentina… - globalistIT : - messina_oggi : Basket, Italia eliminata ai quarti dalla FranciaTOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - L'Italbasket è stata eliminatadalla… - infoitsport : Tokyo2020, Italbasket eliminata: vince la Francia - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo Vela doro con Tita e Banti! Ciclisti azzurri in finale con record. Italbasket eliminata. Gli italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italbasket eliminata

La Repubblica

Olimpiadi: medaglia d'oro nella vela Pallavolo: ItaliaNel successo della Francia pesa ... Nonostante questo c'è davvero poco da rimproverare all', capace di tenere il passo con un ...A testa altissima, ma fa male comunque. L'Italia esce ai quarti di finale dall'Olimpiade che non doveva giocare, la prima in 17 anni,84 - 75 dalla Francia che giovedì alle 13 italiane affronterà in semifinale la Slovenia dello scatenato Luka Doncic. Gli azzurri hanno pagato quel fisico che sapevano di dover pagare, e il ...(LaPresse) – Finisce nei quarti di finale l’avventura dell’Italia del basket ai Giochi Olimpici di Tokyo. I transalpini si impongono per 84-75 Gli Azzurri vengono sconfitti dalla Francia. Tokyo, 3 ago ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI E’ una mattina dolorosa per la spedizione italiana a Tokyo 2020. Si sono fermati infatti ...