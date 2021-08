Advertising

ilfoglio_it : La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da… - CatelliRossella : Iran: Ebrahim Raisi insediato alla presidenza del Paese - Medio Oriente - ANSA - ultimenotizie : L'ultraconservatore Ebrahim Raisi si è insediato alla presidenza dell'#Iran dopo avere ricevuto l'approvazione dell… - MaddJavadi : RT @HakamianMahmoud: #Iran : cerimonia di insediamento di un assassino di massa, Ebrahim Raisi come presidente del regime - Hamidshraf1 : RT @HakamianMahmoud: #Iran : cerimonia di insediamento di un assassino di massa, Ebrahim Raisi come presidente del regime -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Ebrahim

Agenzia ANSA

L'ultraconservatoreRaisi si è insediato alla presidenza dell'dopo avere ricevuto l'approvazione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei nel corso di una cerimonia tenuta questa mattina a Teheran e ...10.13, Raisi insediato alla presidenzaRaisi si è insediato alla presidenza dell', dopo l'approvazione della Guida Suprema Khamenei, nel corso di una cerimonia trasmessa in diretta dalla tv ...Khamenei attacca la propaganda nemica. Israele alla Ue: "Annullare la vergognosa partecipazione alla cerimonia del 'macellaio di Teheran'" ..."In molti Paesi il trasferimento del potere avviene con la lotta. In Iran avviene in pace e sicurezza". Lo dichiara la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, durante la cerimonia a Teheran ...