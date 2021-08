INWIT, da BEI 250 milioni di euro di finanziamento a supporto degli investimenti in infrastrutture digitali in Italia (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – E` stato firmato il finanziamento con la Banca europea per gli investimenti (BEI) a sostegno del Piano di investimenti di INWIT, destinato allo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia a servizio degli operatori di telecomunicazione. Il progetto – spiega la società in una nota – e` in linea con il Piano Industriale di INWIT, che prevede investimenti nella realizzazione di nuove torri per la diffusione del 5G, nella realizzazione di coperture di rete mobile indoor e outdoor come small ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – E` stato firmato ilcon la Bancapea per gli(BEI) a sostegno del Piano didi, destinato allo sviluppo delleina serviziooperatori di telecomunicazione. Il progetto – spiega la società in una nota – e` in linea con il Piano Industriale di, che prevedenella realizzazione di nuove torri per la diffusione del 5G, nella realizzazione di coperture di rete mobile indoor e outdoor come small ...

