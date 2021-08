Inter | Sky | “Lukaku apre al Chelsea | pronta nuova offerta”

(Di martedì 3 agosto 2021) L’si prepara a salutare Romelu. Come riporta Sky Sport, ilè tornato alla carica per l’attaccante e prepara unache potrà arrivare anche a 130 milioni di euro. Ma rispetto a ieri, c’è anche l’apertura del belga in virtù di un’contrattuale molto allettante: un contratto da 12 milioni stagionali più bonus. Sarà proprio la volontà del centravanti a fare la differenza, precisa Gianluca Di Marzio di Sky. SportFace.

Nelle scorse ore, l'Inter ha rifiutato un'offerta da oltre 100 milioni di euro per l'attaccante belga, segno di come per il club il giocatore sia ancora incedibile. Secondo quanto riportato poco fa, in caso si arrivasse alla separazione con Lukaku, la società dovrà ritornare sul mercato.