Inter, rifiutata maxi offerta dal Chelsea per Lukaku: 100 milioni e Alonso (Di martedì 3 agosto 2021) L’Inter non ha nessuna intenzione di lasciare andare Romelu Lukaku. La linea della società non cambia, nonostante dal Chelsea sia arrivata un’offerta che per molti sarebbe stata irrinunciabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i Blues avrebbero avanzato una proposta di 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, da tempo un giocatore accostato alla Beneamata. Marotta qualche settimana fa aveva preannunciato che Lukaku sarebbe stato incedibile e per ora la volontà non si è decomposta, anche a fronte di una maxi ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) L’non ha nessuna intenzione di lasciare andare Romelu. La linea della società non cambia, nonostante dalsia arrivata un’che per molti sarebbe stata irrinunciabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i Blues avrebbero avanzato una proposta di 100di euro più il cartellino di Marcos, da tempo un giocatore accostato alla Beneamata. Marotta qualche settimana fa aveva preannunciato chesarebbe stato incedibile e per ora la volontà non si è decomposta, anche a fronte di una...

