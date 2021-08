Inter ottimista per Nandez: oggi atterrerà a Milano. Nainggolan pronto al ritorno a Cagliari: le ultime (Di martedì 3 agosto 2021) Nandez si avvicina all'Inter: oggi lo sbarco a Milano, i nerazzurri trattano ancora con il Cagliari. Leggi su 90min (Di martedì 3 agosto 2021)si avvicina all'lo sbarco a, i nerazzurri trattano ancora con il

Advertising

Internelcuore8 : @GuarroPas Capisco tutto, se l’Inter non lo vende quest’anno vuol dire che rimane molto più che ottimista sul rinnovo.. - esistenzialinte : Inter-Nandez Richiesta Cagliari: 10 mln per il prestito e 25 per il riscatto Offerta Inter: prestito a 70 € iva… - deliux9 : @BisottoGiorgio Fortunatamente quella sera è il passato. Se Sky da queste notizie avranno qualche fonte medica. Io… - infoitsport : GdS – Nandez, arriva un segnale che rende l’Inter ottimista - infoitsport : Rinnovo Brozovic: passi in avanti. Inter ottimista -