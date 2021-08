Inter, Lukaku tentenna con il Chelsea: la richiesta dei nerazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Cento milioni di euro, più il cartellino di Marcos Alonso: è questa l’offerta ufficiale del Chelsea per Romelu Lukaku. L’Inter ha immediatamente rifiutato la proposta, considerando imprescindibile l’attaccante belga. Secondo La Repubblica, però, la richiesta dei nerazzurri è di 150 milioni di euro. Il club di Abramovich insiste: la punta dei Blues per la prossima stagione deve essere Lukaku. Se il Chelsea dovesse alzare ulteriormente l’offerta, la palla passerà poi al giocatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina, si tenta il colpo per l’attacco L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Cento milioni di euro, più il cartellino di Marcos Alonso: è questa l’offerta ufficiale delper Romelu. L’ha immediatamente rifiutato la proposta, considerando imprescindibile l’attaccante belga. Secondo La Repubblica, però, ladeiè di 150 milioni di euro. Il club di Abramovich insiste: la punta dei Blues per la prossima stagione deve essere. Se ildovesse alzare ulteriormente l’offerta, la palla passerà poi al giocatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina, si tenta il colpo per l’attacco L'articolo ...

