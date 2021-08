Inter | Lukaku può dire addio Il Chelsea offre 100 milioni più Alonso

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - FBiasin : Conferme: l’#Inter ha ricevuto un’offerta da 100 milioni del #Chelsea per #Lukaku. La proposta è stata rifiutata. - ETuitta : @Divino_2 Si. Quello che mi fa specie è che molti interisti stiano vivendo il momento come esiziale, perché così gl… - Cucciolina96251 : RT @FabRavezzani: L’Inter ha un ottimo sistema per tranquillizzare i tifosi su Lukaku: toglierlo ufficialmente dal mercato. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

... a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto LIVE sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata: il futuro die Eriksen all', la ...Chelsea, conferme anche dall'Inghilterra: ecc0 l'offerta per convincere l', sono ore caldissime Il Chelsea fa sul serio per Romelu. I blues vogliono un super bomber e dopo il no del Borussia Dortmund per Haaland hanno virato verso l'attaccante dell'. I ...Lukaku può dire addio al Chelsea Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso i microfoni di Sky, Romelu Lukaku potrebbe salutare l'Inter dopo appena ...Sport - Marotta pronto a fiondarsi su Vlahovic in caso di partenza di Lukaku: il centravanti della Fiorentina, però, non esalta più di tanto i .... Se infatti nelle ultime ore la corte del Chelsea per ...