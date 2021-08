Inter, l’Arsenal non intriga Lautaro: ma occhio a una spagnola (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter: Lautaro Martinez non sarebbe intrigato dall’ipotesi Arsenal, ma attenzione a una squadra spagnola Non si placano le voci di mercato che vorrebbero Lautaro Martinez lontano dall’Inter, il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 l’Arsenal non intriga quanto l’Atletico. Il club di Simeone lo cerca da tempo, l’Inter chiede minimo 80 milioni e allora i Colchoneros valutano anche il ritorno di Griezmann in uscita dal Barça. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) CalciomercatoMartinez non sarebbeto dall’ipotesi Arsenal, ma attenzione a una squadraNon si placano le voci di mercato che vorrebberoMartinez lontano dall’, il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24nonquanto l’Atletico. Il club di Simeone lo cerca da tempo, l’chiede minimo 80 milioni e allora i Colchoneros valutano anche il ritorno di Griezmann in uscita dal Barça. ...

Advertising

FBiasin : La, definiamola, “tecnica della doppia esca” ha funzionato: #Cagliari e #Arsenal hanno aperto al prestito (poco) on… - FBiasin : L’#Inter ha l’ok di #Bellerin ma non ha ancora chiuso con l’#Arsenal. Stesso discorso per #Nandez-#Cagliari. In… - MarcoBovicelli : #Inter, #LautaroMartinez può partire: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 non arriva, in caso di addio al… - news24_inter : #LautaroMartinez: l’Arsenal non intriga, ma attenzione all’Atletico Madrid - AlessandroVig0 : Riassunto breve: Il #Chelsea ha offerto 100 mln (che come prima offerta sono tantissimi), l'#Inter ha detto che… -