Inter, il primo “sì” che spaventa i tifosi è arrivato: trattativa rovente (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea strappa il “sì” di Lukaku e prepara una nuova offerta monstre per l’Inter: pronti fino a 130 milioni di euro. trattativa rovente. Il primo “sì” è arrivato. Ed è proprio quello del diretto Interessato. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, Romelu Lukaku ha formalmente aperto al trasferimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea strappa il “sì” di Lukaku e prepara una nuova offerta monstre per l’: pronti fino a 130 milioni di euro.. Il“sì” è. Ed è proprio quello del direttoessato. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, Romelu Lukaku ha formalmente aperto al trasferimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

