Inter, il Chelsea chiama ancora Lukaku: nerazzurri e belga non ci sentono (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter: il Chelsea non molla Lukaku e continua a corteggiarlo, ma né il calciatore né i nerazzurri ascoltano i Blues Il Chelsea non molla il colpo. Viste le difficoltà di arrivare ad Haaland, il club di Abramovic vuole fortemente riportare Lukaku a Londra e regalare un colpo da 90 a Tuchel. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, non c’è stata una vera e propria nuova offerta, ma una semplice richiesta a Big Rom di disponibilità. L’esito – scrive il quotidiano -, non è cambiato. Il bomber nerazzurro ha ribadito la volontà di restare in nerazzurro. LEGGI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato: ilnon mollae continua a corteggiarlo, ma né il calciatore né iascoltano i Blues Ilnon molla il colpo. Viste le difficoltà di arrivare ad Haaland, il club di Abramovic vuole fortemente riportarea Londra e regalare un colpo da 90 a Tuchel. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, non c’è stata una vera e propria nuova offerta, ma una semplice richiesta a Big Rom di disponibilità. L’esito – scrive il quotidiano -, non è cambiato. Il bomber nerazzurro ha ribadito la volontà di restare in nerazzurro. LEGGI TUTTE LE ...

