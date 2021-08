Inter, Chelsea su Lukaku: pronti 15 milioni a stagione (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il quotidiano Repubblica, però, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni a stagione per l'attaccante belga, il doppio di quello che percepisce attualmente dal club ... Leggi su calciomagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo il quotidiano Repubblica, però, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 15per l'attaccante belga, il doppio di quello che percepisce attualmente dal club ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - FBiasin : Conferme: l’#Inter ha ricevuto un’offerta da 100 milioni del #Chelsea per #Lukaku. La proposta è stata rifiutata. - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Inter, il #Chelsea non molla #Lukaku: deadline per #Haaland poi tutto sul belga. I nerazzurri resistono agli assalti… - MarcoM267 : RT @arlottoak: Apro con una news sull'Inter perchè mi ha scritto la mia fonte a Londra: è saltata la trattativa tra Inter e Chelsea, Lukaku… -