Innovazione e sostenibilità La ricetta di Enav contro il Covid

(Di martedì 3 agosto 2021) Ci sono segnali di ripresa per il trasporto aereo italiano. Oggi, il consiglio d’amministrazione dipresieduto da Francesca Isgrò ha approvato i numeri relativi ai primi sei mesi dell’anno. Il traffico è ancora in negativo, considerando che il confronto con lo stesso periodo del 2020 risente dei primi due mesi di quell’anno che furono da record, prima dell’impatto devastante del-19, apprezzabile da marzo. Eppure, l’Italia è sopra la media europea, con tendenza al miglioramento da un paio di mesi. “Il primo semestre è stato ancora impattato dagli effetti che la pandemia ha prodotto sul trasporto aereo con dati in linea rispetto alle previsioni ...