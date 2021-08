Inizia il semestre bianco | limitazioni al potere di Sergio Mattarella negli ultimi 6 mesi di legislatura

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 agosto 2021) Oggi peril. A partire da oggi, 3 agosto 2021 i poteri del Capo dello Stato saranno limitati e per lui non sarà più possibile sciogliere le Camere. Al Presidente della Repubblica restano comunque importanti facoltà relative alle leggi e ai decreti.il: limiti aldiDa oggi peril periodo noto come “...