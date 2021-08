Inflazione: carburanti e trasporti spingono al rialzo il tasso, che si attesta all’1,8%. Ricadute per le famiglie di +536,40 euro annui. (Di martedì 3 agosto 2021) L’Istat rende noto l’andamento dei prezzi nel mese di luglio, rilevando una corsa dell’Inflazione il cui tasso si attesta all’1,8% (dal +1,3% del mese precedente). Si tratta della crescita più elevata dal 1996 (ovvero da quando è disponibile la serie storica), annuncia l’Istituto di Statistica, segnalando come, ancor auna volta, a determinare la forte accelerazione è la crescita dei prezzi dei beni energetici. Come non citare a tal proposito l’insopportabile aumento dei costi dei carburanti che causerà forti aggravi per le famiglie, specialmente in vista delle vacanze estive. Secondo i ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 agosto 2021) L’Istat rende noto l’andamento dei prezzi nel mese di luglio, rilevando una corsa dell’il cuisi,8% (dal +1,3% del mese precedente). Si tratta della crescita più elevata dal 1996 (ovvero da quando è disponibile la serie storica), annuncia l’Istituto di Statistica, segnalando come, ancor auna volta, a determinare la forte accelerazione è la crescita dei prezzi dei beni energetici. Come non citare a tal proposito l’insopportabile aumento dei costi deiche causerà forti aggravi per le, specialmente in vista delle vacanze estive. Secondo i ...

