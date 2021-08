Incendi: il disastro di Gravina in Puglia e gli altri roghi nel sud Italia, più di 1200 interventi in un giorno Difesa Grande in fiammeda cinque giorni, stime: fino a mille ettari di vegetazione in fumo. Il dolo all'origine, secondo le ipotesi (Di martedì 3 agosto 2021) Tweet dei vigili del fuoco, ieri: Sono stati 1.202 interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco per fronteggiare gli Incendi boschivi al Centro Sud. In Sicilia 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 gli interventi nelle ultime 12 ore. L'articolo Incendi: il disastro di Gravina in Puglia e gli altri roghi nel sud Italia, più di 1200 interventi in un giorno <small class="subtitle">Difesa Grande in fiammeda ... Leggi su noinotizie (Di martedì 3 agosto 2021) Tweet dei vigili del fuoco, ieri: Sono stati 1.202effettuati oggi dai vigili del fuoco per fronteggiare gliboschivi al Centro Sud. In Sicilia 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 glinelle ultime 12 ore. L'articolo: ildiine glinel sud, più diin un in...

