Incendi e affari | chi ci guadagna I terreni fanno gola alle mafie

Advertising

r_danovaro : I cambiamenti climatici aumenteranno anche i costi delle assicurazioni, con più calamita naturali, incendi, grandin… - luca30508124 : @alarm_phone - Black01312242 : @Francee74851912 @matteorenzi 'Affari'....dopo la devastazione con gli incendi....... -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi affari

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dalla Sardegna fino a Pescara, allarme roghi. In Sicilia fari puntati sugli interessi legati al fotovoltaico di RITA BARTOLOMEI Articolo Incendio Pescara: centinaia di evacuati Articoloin Sardegna, nell'Oristanese centinaia di sfollatiNelle Marche e in Basilicata la situazione e' in miglioramento, tutti glisono in bonifica. In Sicilia 90 gli interventi in corso: 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 gli interventi ...Il centro sud va a fuoco. Chi ci guadagna? Perché s’indaga anche per roghi dolosi. In qualche caso sono già stati trovati gli inneschi. Vero, dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico. Con te ...Aiuti stanno arrivando da diversi Paesi stranieri e dall'Unione Europea. Erdogan sotto accusa per la gestione della situazione ...