In Italia 4.845 nuovi contagi e 27 decessi (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.845 nuovi casi positivi in Italia (ieri erano stati 3.190) nelle ultime 24 ore. 27 i decessi, a fronte dei 23 di ieri. 209.719 i tamponi processati (ieri 83.223), con un tasso di positività del 2,3%. 26 i nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 25) per un totale di 258 ricoverati in questi reparti. 2.196 le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri 2.070). La regione con il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia (809), seguita da Veneto (663) e Lombardia (586). La regione con il minor numero di nuovi casi è il Molise (3) seguita dalle province di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.845casi positivi in(ieri erano stati 3.190) nelle ultime 24 ore. 27 i, a fronte dei 23 di ieri. 209.719 i tamponi processati (ieri 83.223), con un tasso di positività del 2,3%. 26 iingressi in terapia intensiva (ieri 25) per un totale di 258 ricoverati in questi reparti. 2.196 le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri 2.070). La regione con il maggior numero dipositivi è la Sicilia (809), seguita da Veneto (663) e Lombardia (586). La regione con il minor numero dicasi è il Molise (3) seguita dalle province di ...

